Uutistoimistot: Taleban on vallannut Jalalabadin, pääkaupunki Kabul viimeinen suuri kaupunki hallituksen kontrollissa

– Heräsimme aamulla Talebanin valkoisiin lippuihin liehumassa kaikkialla kaupungissa. He tulivat tänne ilman taistelua, kommentoi paikallinen Ahmad Wali.

Valloituksen myötä maan pääkaupunki Kabul on viimeinen Afganistanin suurista kaupungeista, joka enää on hallituksen kontrollissa. Taleban on ympäröimässä kaupunkia, josta Yhdysvallat ja muut länsimaat ovat evakuoimassa kansalaisiaan.