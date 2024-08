AC Oulun kulisseissa kuohui – seurapomolta nyt kovaa tekstiä: "Yritettiin vielä salata viimeiseen asti"

– Tilanne on nyt se, että hyvin alkanut yhteistyömme jatkuu. Kävimme tänään aamupäivällä pitkän ja todella hyvän keskustelun hänen kanssaan. Sen perusteella hän oli sitä mieltä että hän jää, ja seura haluaa että hän jää. Se oli sillä taputeltu se asia, Heikkinen kertoo MTV Urheilulle.

Kreikan pääsarjassa aiemmin valmentanut Bratsos on luotsannut Oulua kuuden ottelun verran. Vyöllä on tässä vaiheessa kolme tappiota, mutta myös kolme arvokasta voittoa, jotka ovat nostaneet joukkueen pois sarjataulukon viimeisiltä sijoilta.

– Olemme olleet tyytyväisiä hänen aikakauteensa. Se reaktio minkä hän on saanut aikaan joukkueessa, ja miten pelaajat ovat pitäneet toiminnasta, niin ei ole kuin positiivista sanottavaa. Hänkin näkee seurassa monia hyviä puolia, mutta isoimmista ympyröistä saapuvana hänelläkin on parannusideoita. Ja se on vain tervetullutta.