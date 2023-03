Abbey maalasi seinän perunalla ja hurmaantui lopputuloksesta

Tiktokkaaja Abbey Marie Sherwood maalasi kotinsa seinän perunalla. Hän kuvasi projektistaan videon, jolle on parissa viikossa kertynyt yli pari miljoonaa katsojakertaa. Naisen tee-se-itse-kokeilusta kertoo New York Post .

Perunamuotilla uusi ilme seinään!

Seuraavassa hetkessä katsoja näkee, miten seinään on tehty perunamuotilla geometrisiä kuvioita. Mitä ilmeisimmin Abbey on vaikuttunut lopputuloksesta.

Seinä miellyttää silmää edelleen

Kotona muitakin persoonallisia seiniä

Abbey kertoo, että tämä ei ole ensimmäinen hänen kotinsa seinä, joka on maalattu itse. Vastaavanlaisia seiniä on hänen asunnossaan useampiakin.

– Yhdessä on käsin maalattu kukkakuvio. Toisessa on pisteitä. Toisen tyttäreni huoneessa on värikäs laikukas seinä ja toisen huoneessa seinä on sateenkaaren värinen.