Aasian rantoja tyhjennetään hiekasta – seurauksena saaria jopa kadonnut: Tästä on kyse

– Hiekkarannat suojelevat rannikoita eroosiolta. On täysin vastuutonta poistaa tämä suoja varsinkin, kun meriveden pinta on nousemassa ilmastonmuutoksen myötä, Hongkongissa 30 vuotta asunut Williams sanoo.

Hiekan ja soran ruoppaaminen joenpohjista on samalla johtanut lukuisten vesistöjen saastumiseen. Mahtavan Mekongjoen suurella, hedelmällisellä suistoalueella joenrannat kärsivät lisäksi alati pahenevasta eroosiosta.

– Indonesiassa, Malesiassa ja Vietnamissa tilannetta on pidetty niin vakavana, että hiekan ja soran vientiä on nyt rajoitettu tai kielletty kokonaan. Paikallisten ympäristöjärjestöjen mukaan uusia sääntöjä ei kuitenkaan ainakaan vielä noudateta, Williams sanoo.

Päätähuimaavaa betoninkulutusta

– Hiekan- ja soranotto on Kiinassa jo tuhonnut ympäristöä siinä määrin, että toiminta on kielletty suurilla alueilla. Esimerkiksi pisimmästä joesta Jangtsesta ja sen sivujoista ei saa enää ottaa maa-ainesta, Williams toteaa.

Aavikoista ei ole apua

Kiinassa hiekasta ei sinällään ole puutetta, sillä aavikoilla sitä on yllin kyllin. Tätä hiekkaa ei kuitenkaan voida käyttää betonin tai asfaltin valmistukseen.

– Tuulieroosio on muokannut aavikkojen hiekanjyvät pyöreiksi. Ne eivät siksi kiinnity toisiinsa tarpeeksi hyvin, Williams selittää.

YK:n ympäristöohjelman UNEP:n mukaan kalakannat ovat pienentyneet rannikkojen läheisyydessä, kun merivesi on ruoppauksen vuoksi samentunut ja likaantunut. Ympäristöohjelma varoittaa hiekan- ja soranoton johtavan lisäksi pohjaveden tason heikkenemiseen suurilla alueilla.

UNEP on eräässä raportissaan kuvaillut hiekkaa ottavia ja kauppaavia yrityksiä "hiekkamafiaksi". Ohjelma toteaa yritysten aiheuttavan tuhoa kiertämällä ympäristölakeja lukuisissa maissa.

Jättihanke ihmetyttää Hongkongissa

Kiinassakin on vallattu suuria maa-alueita merestä. Toiminta on aiheuttanut niin vakavia ympäristöongelmia, että kaikki kaupalliset maanvaltaushankkeet kiellettiin kolme vuotta sitten.

Autonomisen Hongkongin epäsuosittu johto on silti päättänyt rakennuttaa keinotekoisen saaren mereen nykyisen finanssikeskuksen länsipuolelle. Mittakaava on huikea, sillä yli miljoonan ihmisen on määrä asua saarella.