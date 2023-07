Hylätty öljylähde on vuosikymmenien ympäristöhaitta – öljy-yhtiöt viivyttelevät puhdistustöissä laista huolimatta

Kanadassa sekä viranomaiset että kansalaisjärjestöt ovat tarttuneet hylättyjen öljylähteiden ongelmiin. Niitä on maassa ainakin yli satatuhatta, suurin osa läntisessä Albertan provinssissa.

Hylättyjen öljylähteiden puhdistusta ajavan Reclaim Alberta -ryhmän perustajiin kuuluva Regan Boychuk esittelee yhtä niistä paikoista, joissa ympäristöriskit ovat ilmeisiä. Vuosikymmeniä sitten hylätyllä öljynporauspaikalla painemittari on rikki, laitteiston osia on pudonnut maahan ja punainen maali hilseilee.

Jos maa öljylähteen ympärillä on päässyt saastumaan, haitallisten aineiden haihtuminen kestää jopa kymmeniä vuosia.

Tuhansia tonneja metaania vuodessa

Öljynporaus aloitettiin Kanadassa jo 1860-luvulla, ja uusia öljylähteitä porattiin runsaasti 1940-luvun lopulle asti. Suurin osa maan öljyvarannoista on Albertassa.

Kanadan hallituksen viime vuonna julkistamien tietojen mukaan Albertan ja Saskatchewanin provinsseissa on yli 120 000 öljy- ja maakaasulähdettä, jotka ovat pois käytöstä mutta eivät asianmukaisesti suljettuja. Vanhimpia ei ole käytetty yli sataan vuoteen.

Avoimiksi jääneistä öljylähteistä arvioidaan päätyneen ilmakehään keskimäärin noin 16 000 tonnia metaania vuosittain. Määrä vastaa ilmastovaikutuksiltaan noin 545 000:ta tonnia hiilidioksidia. Arvio metaanipäästöjen määrästä on todennäköisemmin liian pieni kuin liian suuri, sanoo asiaa tutkinut professori Mary Kang Montrealin McGill-yliopistosta.

– Näiden päästöjen epävarmuusala on paljon laajempi kuin muiden metaanipäästöjen, Kang sanoo.

Saastuttaja maksaa - vai maksaako?

Kanadan lainsäädäntöön kuuluu saastuttaja maksaa -periaate. Siten öljynporaukseen ryhtyneiden yhtiöiden velvollisuus on vastata kuluista, jotka aiheutuvat käytöstä poistettujen öljylähteiden tukkimisesta ja niitä ympäröivien maa-alueiden puhdistamisesta.

Toistaiseksi sulkemis- ja puhdistustöille ei kuitenkaan ole säädetty määräaikaa, joten niitä on ollut helppo lykätä epämääräiseen tulevaisuuteen. Lisäksi osa yhtiöistä on myynyt käytöstä poistettuja öljylähteitään pienemmille yrityksille, jotka sitten hakeutuvat konkurssiin ja jättävät ongelmat paikallisten viranomaisten harmiksi.

Kanadan Albertan provinssissa oli vuonna 2010 noin 700 käytöstä poistettua öljylähdettä, joiden sulkemiselle ei ollut selkeää vastuutahoa. Nyt niiden määrä on jo lähes 10 000.

Öljynporauksen vähenemisen taustalla on muun muassa raakaöljyn hinnan lasku vuonna 2014.

Sulkemis- ja puhdistustyöhön keskittyvä järjestö Orphan Well Association arvioi, että työ kestäisi noin 10–12 vuotta. Arvio saattaa kuitenkin olla tuntuvasti alakantissa, sillä joissakin Kanadan provinsseissa käyttöön otettuja öljylähteitä ei ole aikanaan lainkaan rekisteröity.

Öljylähteen jäänteet keskellä peltoja

Albertan provinssin eteläosassa asuvan maanviljelijän Albert Hummelin mailla on seitsemän käytöstä poistettua öljylähdettä. Hänen asiansa ovat sikäli hyvin, että osa öljylähteistä on asianmukaisesti suljettu ja myös niitä ympäröivät maat puhdistettu. Kaksi on vielä kokonaan käsittelemättä.