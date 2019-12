Äärijärjestö al-Shabaab ilmoittaa tehneensä verisen terrori-iskun Somalian Mogadishussa – tuhoisin isku maassa kahteen vuoteen

Voimakas autopommi räjähti lauantaina aamuruuhkan aikaan risteysalueella, jossa on tarkastuspiste.

Al-Shabaab on al-Qaida-terroristiverkoston liittolainen.

Uutistoimisto AFP:n laskujen mukaan Somaliassa on ollut vuoden 2015 jälkeen 13 iskua, joissa on kuollut vähintään 20 ihmistä. Näistä 11 on tapahtunut Mogadishussa.