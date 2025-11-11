Järjestelmävika ruuhkauttaa tällä hetkellä rantaradan junia, kertoo Fintrafficin rataliikennekeskus.

Vian vuoksi joka toinen A-juna Helsingin ja Leppävaaran väliltä perutaan.

Helsingistä -43, -03 ja -23 lähtevät A-junat ajetaan. Leppävaarasta lähtevät lähdöt -06, -26 ja -46.

Fintrafficin mukaan vielä ei tiedetä, miten kauan vian korjaamisessa kestää.

Tiedot järjestelmävian aiheuttamista muutoksista liikenteeseen voi tarkistaa VR:n ja HSL:n verkkosivuilta.

Juttua on päivitetty lisätiedoilla kello 7.57.