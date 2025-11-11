Järjestelmävika ruuhkauttaa tällä hetkellä rantaradan junia, kertoo Fintrafficin rataliikennekeskus.
Vian vuoksi joka toinen A-juna Helsingin ja Leppävaaran väliltä perutaan.
Helsingistä -43, -03 ja -23 lähtevät A-junat ajetaan. Leppävaarasta lähtevät lähdöt -06, -26 ja -46.
Fintrafficin mukaan vielä ei tiedetä, miten kauan vian korjaamisessa kestää.
Tiedot järjestelmävian aiheuttamista muutoksista liikenteeseen voi tarkistaa VR:n ja HSL:n verkkosivuilta.
Juttua on päivitetty lisätiedoilla kello 7.57.