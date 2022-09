Aamulehti: Jussi Tapola jättää Tapparan päävalmentajan paikan

– Ensi kauden joukkue rakentuu muiden ihmisten varaan kuin minun. Se on ollut selvää keväästä asti. Olen kertonut asiasta joukkueelle hyvissä ajoin. Olemme olleet asiasta avoimia joukkueen ja johdon kanssa. Tässä ei ole mitään dramatiikkaa, eivätkä uutiset eivät vaikuta mitenkään joukkueeseemme, Tapola totesi.

48-vuotias Tapola on voittanut kolme Suomen mestaruutta Tapparan penkin takana.

– Olen ollut 11 vuotta Tapparassa. Minusta se on pitkä aika. Joskus on katsottava uusia tuulia ja se on hyvä näin, Tapola totesi.