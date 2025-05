90-vuotias mies kadonnut Helsingissä

Iäkkäästä miehestä on tehty viimeisin havainto keskiviikkona iltapäivällä ennen hänen katoamistaan.

Noin 90-vuotias mies on kadonnut Tapanilan kaupuningosassa Helsingissä keskiviikkona iltapäivällä.

Helsingin poliisin mukaan hänellä on yllään tumma takki, jonka alla on vihreä ruutupaita, tummat farkut ja vihreät tai vaaleat lenkkarit. Miehellä on harmaat hiukset ja parta. Hän kävelee hitaasti ja hänellä on mahdollisesti keppi mukanaan. Hän voi liikkua Tapanilaa laajemmalla alueella.

Viimeinen havainto miehestä on kello 15.30

Havainnoista voi ilmoittaa hätäkeskukseen.