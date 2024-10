Poliisi pyytää vihjeitä keski-ikäisestä miehestä Helsingissä – lähti taidemuseosta ja katosi

Mies oli vieraillut Ateneumin taidemuseolla ja hänen on nähty poistuvan sieltä kävellen ennen kello 12.

Kadonnut on 178 senttimetriä pitkä, normaalivartaloinen ja parrakas. Hänellä oli päällään mustat vaatteet ja musta lierihattu. Hänen hupparissaan lukee "Indian motorcycles", hänen t-paidassaan on vaalea logo ja verkkarit ovat Adidas-merkkiset ja niissä on valkoinen raita sivuilla.