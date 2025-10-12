Poliisi pyytää havaintoja lauantaina kadonneesta 77-vuotiaasta savonlinnalaisesta naisesta.

Nainen oli noussut lauantaina Savonlinnassa kiskobussiin eli taajamajunaan kello 12.30, mutta ei koskaan saapunut määränpäähänsä Kesälahdelle, jossa häntä oli ihmisiä vastassa.

Savonlinnan ja Kesälahden välillä on ollut junanvaihto Parikkalassa noin kello 13.30, mutta ei tiedetä, vaihtoiko nainen koskaan junaa.

Nainen on alle 160 senttimetriä pitkä, hoikka ja hänellä on ruskea polkkatulkka. Yllään hänellä oli turkoosi pipo, silmälasit, vaalea popliinitakki ja farkut. Mukanaan hänellä oli vedettävä matkalaukku.

Kaikki tiedot ja havainnot naisesta tulee ilmoittaa hätänumeroon 112.