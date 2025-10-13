Poliisi etsii polkupyörällä Kaisaniemen alueelta, Ylivieskasta liikkeelle lähtenyttä miestä.
Poliisi kaipaa havaintoja Ylivieskassa Kaisaniemen alueelta päivällä kadonneesta iäkkäämmästä miehestä.
Kadonnut mies on lähtenyt liikkeelle mustalla Tunturi Akseli -merkkisellä polkupyörällä yllään musta lippalakki, tummansiniset, valkoraidalliset verkkarit ja lenkkarit. Miehellä on harmaa parta ja silmälasit.
Ylivieskassa kadonneella miehellä on harmaa parta ja silmälasit.Oulun poliisilaitos
Kadonnut on yleensä ripeäliikkeinen ja pitää käsiään koukussa.
Havainnoista voi ilmoittaa Oulun poliisin vihjepuhelimeen 0295 416 194. Akuuteista havainnoista pyydetään soittamaan yleiseen hätänumeroon.