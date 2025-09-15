Poliisi etsii kadonnutta miestä Lohjalla.

Poliisi etsii vapaaehtoisen pelastuspalvelu Vapepan kanssa Lohjan Pusulassa kadonnutta 67-vuotiasta miestä.

Mies on poistunut eilen sunnuntaina noin kello 18–19 kotoaan, eikä ole palannut takaisin.

Etsintöihin on osallistunut myös Rajavartiolaitoksen helikopteri.

Kadonnut mies on pukeutunut mustaan takkiin ja sinisiin farkkuihin. Jalkaisin liikkeelle lähtenyt mies kävelee reippaasti ja hänellä on harmaat hiukset. Pituudeltaan mies on noin 165 senttimetriä pitkä ja hän on ruumiinrakenteeltaan roteva.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki havainnot miehestä hätänumeroon 112.