8 uutta koronakuolemaa Suomessa – uusia tartuntoja todettu tänään 490

Koronakuolemia on todettu nyt yhteensä 433.

Sairaanhoitopiirien sairaaloissa olevien potilaiden määrä, 129 henkilöä, on pysynyt maanantaista samana. Kaupungin- ja terveyskeskussairaaloiden potilasmäärä on 77, joka on kuusi vähemmän kuin maanantaina.