75-vuotias Roy Hodgson palaa eläkkeeltä Valioliigaan

Hodgson, 75, on pitkällä urallaan valmentanut myös Suomen maajoukkuetta 2006–2007.

– On etuoikeus tulla pyydetyksi takaisin seuraan, joka on aina merkinnyt minulle paljon ja tulla pyydetyksi kääntämään joukkueen kurssi. Ainoa tavoitteemme on nyt alkaa voittaa pelejä ja saada tarpeeksi pisteitä varmistaaksemme paikan Valioliigassa, Hodgson sanoi.