72 tuntia voimassa olevalla koronatodistuksella voi sukkuloida niin monessa maassa kuin vain ehtii – onko tässä mitään järkeä?

THL:N VIRALLISET OHJEET KARANTEENIN LYHENTÄMISEEN: Omaehtoista karanteenia voi lyhentää testeillä Voit lyhentää omaehtoista karanteenia kahdella vapaaehtoisella testillä. Jos sinulla on maahan saapuessasi todistus negatiivisesta koronatestistä, joka on otettu aikaisintaan 72 tuntia ennen maahantuloa, mene toiseen testiin aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen. Jos tämän toisen testin tulos on negatiivinen, voit keskeyttää omaehtoisen karanteenin. Jos sinulla ei ole todistusta testistä, joka on otettu alle 72 tuntia ennen maahantuloa, suosittelemme omaehtoista karanteenia riippumatta siitä, kauanko viivyt Suomessa. Voit lyhentää omaehtoista karanteenia menemällä testiin rajanylityspaikalla, kun saavut Suomeen. Jos rajanylityspaikalla ei ole mahdollista mennä testiin, voit mennä testiin oleskelu- tai asuinkunnassasi vuorokauden sisällä maahantulosta. Mene toiseen testiin aikaisintaan 72 tunnin kuluttua ensimmäisestä testistä. Jos molempien testien tulos on negatiivinen, voit lopettaa omaehtoisen karanteenin. Lue lisää THL:n sivuilta.