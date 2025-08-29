50-vuotias Eva Longoria hurmaa tuoreella bikinikuvalla – nautti Espanjan auringosta

Eva Longoria hurmaa tuoreilla kuvillaan. 50-vuotias näyttelijä lomaili perheensä kanssa Espanjan Marbellassa.

Täydelliset naiset -näyttelijä Eva Longoria hurmaa tuoreilla otoksillaan Instagramissa.

50-vuotias näyttelijä lomaili perheensä kanssa Espanjan Marbellassa, jossa nautti muun muassa vesiaktiviteeteista 7-vuotiaan Santiago-poikansa kanssa.

Hello-lehden mukaan mustissa bikineissä veneen kannella poseeraava näyttelijä näyttää paremmalta kuin koskaan.

Mikäli kuva ei näy, voit katsoa sen tästä!

Longorian perhe asuu sekä Meksikossa, että Espanjassa. Los Angelesissa asunut näyttelijä kertoi Marie Claire -lehden haastattelussa vuonna 2024, että halusi muuttaa pois Yhdysvalloista koronapandemian, sekä maan kasvavien poliittisten jännitteiden vuoksi.

– Vietin koko aikuisikäni Los Angelesissa, mutta jo ennen pandemiaa tilanne oli muuttumassa ja ilmapiiri oli erilainen. Covid vei tilanteen äärimmilleen.

Longoria totesi, että Kalifornia oli hänelle liikaa ja hän kertoi tietyn luvun elämässään päättyneen.

– Olen onnekas, että minulla oli mahdollisuus paeta ja mennä muualle. Useat amerikkalaiset eivät ole ja he jäävät jumiin tähän dystooppiseen maahan. Olen huolissani ja surullinen heidän puolestaan, Longoria sanoi tuolloin.