40-vuotias Neljä Ruusua -yhtye sai alkunsa pikkupoikien hauskanpidosta: "En ole koskaan ollut määrätietoinen"

Neljä Ruusua -yhtyeen taival on kestänyt samalla kokoonpanolla jo kunnioitettavat 40 vuotta. Yhtyeen solisti Ilkka Alangon mukaan ura solistina alkoi 12-vuotiaana kaveriporukan hauskanpitona.

Yhtyeen valtakunnalliseen läpimurtoon oli tuolloin vielä matkaa. Alangolle tärkeintä on ollut aina kuitenkin musiikki ja itseilmaisu.

– En ole koskaan ollut määrätietoinen tai ajatellut, että meidän tulee saavuttaa joku asia tiettyyn aikaan mennessä. Välillä on ollut myös vaikeampia jaksoja, jotka kuuluvat asiaan. Olen kuitenkin koko ajan uskonut, että tästä tulee jotain. Ei kai hommaa olisi ollut järkeä edes jatkaa muutoin.

Keikat on kuitenkin hoidettu Alangon mukaan aina kunnialla, vaikka matkaan on mahtunut luonnollisesti myös bändin sisäisiä erimielisyyksiä.

– Totta kai meillä on ollut myös erimielisyyksiä vuosien varrella. Loppujen lopuksi olemme neljä täysin erilaista persoonaa. Meillä on omat juttumme ja oma tonttimme. Olemme myös oppineet tuntemaan toisemme niin hyvin, että tiedämme mistä narusta ei kannata vetää. Meillä on hauskaa kimpassa, viihdymme hyvin yhdessä.