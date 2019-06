23-vuotiaan miehen puhelimesta löytyi valtava määrä erittäin raakoja teloitusvideoita ja Isis-materiaalia – vertasi kiinnostustaan jalkapalloon

Esitutkinta terrorismiepäilystä on nyt lopetettu. Syyttäjä on kuitenkin esittänyt vaatimuksen, ettei laitteita ja niiden sisältämiä materiaaleja saisi missään nimessä luovuttaa takaisin epäillylle.

Mies on nyt vapaana



Miehen asianajajan mukaan hän on nyt vapaana ja on erittäin tyytyväinen siitä, että esitutkinta on saatu päätökseen. Hän ei ole vielä vastannut syyttäjän vaatimuksiin.