15-vuotias rippikoululainen putosi jyrkästä kohdasta ja kuoli – koko seurakunta surun murtama: "Hyvä ystävä on mukana ja toisessa hetkessä ei ole enää kanssamme"

Rippikoulu keskeytettiin



Rippikoulu on keskeytetty. Ryhmä palasi ensin linja-autolle ja puoleenyöhön mennessä lauantaina nuoret olivat päässeet jo Paraisille.



– Kriisiryhmä oli heitä vastassa. Tänään minä ja muu henkilökunta olemme päivystäneet puhelimessa.



Tänään iltapäivällä nuorisotiloissa henkilökunta ja pappi ovat paikalla ja käytettävissä. Huomenna klo 18-21 kirkkoherra on paikalla kirkossa keskustelemassa tapahtuneesta. Ihmiset ovat tervetulleita rukoilemaan ja sytyttämään kynttilöitä.



Kirkkoherra haluaa esittää syvän osanottonsa perheen menetyksen johdosta.



– Koko seurakunta rukoilee ja suree tämän asian johdosta. Menetettyä elämää ei voida enää palauttaa, mutta meidän kuuluu nyt rukoilla omaisten, läheisten, ystävien ja koulukavereiden puolesta.



– Me rukoilemme, että herramme antaisi meille kaikille voimaa tässä ikävässä tilanteessa, että saisimme jatkaa eteenpäin ja voisimme tehdä sen mitä voitavissa on.



Kirkkoherra ei usko, että nuoret vielä ymmärtävät täysin kohtaamaansa onnettomuutta.



– Hyvä ystävä ja kaveri on yhdessä hetkessä mukana ja toisessa hetkessä ei ole enää meidän kanssamme tässä maallisessa elämässä. Se on suuri järkytys heille kaikille, Backström sanoo.



Hän haluaa itse olla läsnä ja käytettävissä.



– Minä rukoilen jumalaa, että hän tukee meitä kaikkia tässä. Olen käytettävissä niissä asioissa, missä voin olla apuna ja missä voin tukea omaisia ja nuoria. Tuen myöskin meillä töissä olevia työntekijöitä, jotka tekevät erinomaista työtä nyt tämän ympärillä ja sen, mitä on tehtävissä.