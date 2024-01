120 miljoonan Eurojackpot-voitto Norjaan – iäkäs nainen pääsi maan rikkaimpien joukkoon yhdessä yössä

Norsk Tippingin edustaja Ingrid Roterud Mathisen kertoo VG:lle, että voittoisan kupongin pelannut nimettömänä pysyvä nainen on iäkkäämpi, mutta ei halua tarkentaa onko nainen eläkeläinen.

– Hän on iäkäs, muuta en voi sanoa, Mathisen toteaa.

– Tämä on niin valtava voitto, että kaikki käytännön asiat on ensin selvitettävä. Tässä on paljon tunteita ja käytännön asioita, Mathisen sanoo.