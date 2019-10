12-vuotias Jone on tulevaisuuden superlupaus, jolle Emilia Bottaskaan ei pärjää – este- ja kenttäratsastuksen nuoret suomalaistähdet tähtäävät huipulle

Koko perheen harrastus

Jone kilpailee jo hevosilla, vaikka nuoret ratsastajat voivat kilpailla myös poniluokissa sen vuoden loppuun saakka, kun he täyttävät 16 vuotta. Poneiksi luokitellaan hevoset, joiden säkäkorkeus on korkeintaan 148 senttimetriä.

Tasa-arvoinen urheilulaji

Tähtäimessä mahdollisimman suuret radat

Nuorille ratsastajille tilaisuus päästä kilpailemaan Horse Show'ssa on yksi vuoden kohokohdista. Puitteet ovat kohdallaan, kun ne on suunniteltu sopimaan myös sunnuntaina ratsastettavan Maailmancupin tarpeisiin.

– Se on jännää ja tosi siistiä, että he ridaavat samalla areenalla kuin itse, Illi sanoo.

Aina ei mene nappiin

Wikströmin poissaolollekin on syy: hänen päälajinsa ei ole este- vaan kenttäratsastus. Viime kuukaudet hän on ollut Euroopassa kilpailemassa, sillä kenttäkilpailuja ei ole Suomessa yhtä runsaasti tarjolla. Sillä välin CVR Shakiroa on ratsastanut toinen ratsastaja Suomessa.

Neljä hevosta käytössä

Varsinkin maastossa ratsastettava osuus on sekä ratsastajalle että hevoselle fyysisesti raskas koitos. Rata on monien kilometrien pituinen, vauhti on kova ja matkalla on vaativimmissa luokissa kymmeniä kiinteitä esteitä.