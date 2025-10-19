Kansa raivostui saatuaan tietää, mihin numeroon on syytä soittaa hädästä, jos EU:n yhteinen hätänumero 112 ei yhdisty oikein.
Lapin pelastuslaitos tiedotti alkuviikosta Facebookissa mahdollisesta ongelmatilanteesta Norjan vastaisella rajalla liikuttaessa.
– 112:een soitettu hätäpuhelu voi ohjautua Norjan poliisille. Jos haluat tavoittaa Suomen hätäkeskuksen ja hätäpuhelu ohjautuu Suomen puolelta Norjaan, soita Hätäkeskuslaitoksen kansainväliseen puhelinnumeroon +358 9 2297 0908, pelastuslaitos kirjoitti.
– Ei sitten yhtään helpompaa numeroa ole keksitty? Tuota on aika vaikea ulkomuistista vetää hädän hetkellä, päivityksen kommenteissa hämmästellään.
– Ihan mahdoton, hämmästeli toinen, ja pian hämmästelijöitä kerääntyi päivityksen äärelle lisääkin. Useat muut kommentoijat kehottivat kuitenkin tallettamaan pitkän numeron puhelimensa pikavalintaan, jotta apu olisi saatavilla ripeästi.
Myös 112-Sovelluksen kautta voi soittaa Euroopan yhteiseen hätänumeroon 112, jolloin puhelu yhdistyy aina kohdemaan hätäkeskukseen, pelastuslaitos muistuttaa.
– Jos puhelin on yhdistynyt väärän maan mobiiliverkkoon, myös hätäpuhelu ohjautuu sinne.
