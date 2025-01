Suomen suurimman Eurosparin hautausmaalla otetaan kilpailun lisääntyminen ilolla vastaan: "Aion hyödyntää"

Espoolaiset odottavat Sparin paluuta ilolla, vaikka haasteitakin voi olla näköpiirissä.

Vuonna 1999 Espoon keskukseen avautui Suomen suurin Eurospar. Myöhemmin Sparin liiketoiminta myytiin SOK:lle, ja Sparit muuttuivat S-marketeiksi ja Alepoiksi tai myytiin kilpailijoille.

Viimeinenkin Spar sulki ovensa Suomessa vuonna 2007 Kolarissa.

Nyt 18 vuotta myöhemmin Sparin tuotteet tekevät paluun myös Espoon keskukseen.

Tiistaina Tokmanni nimittäin kertoi allekirjoittaneensa Spar Internationalin kanssa lisenssisopimuksen ja alkavansa myydä Spar-tuotteita yksinoikeudella Suomessa uudistetuissa ruokaosastoissa.

Tavaratalo kertoi aikovansa muuttaa suomalaisen päivittäistavarakaupan markkinaa tulevina vuosina.

Tuomarilassa asuvat Seija Malen ja Jarmo Lumppio kertovat olleensa aikoinaan kyseisen Eurosparin asiakkaita.

He pitävät iloisena asiana sitä, että mahdollisesti Entressen kauppakeskuksen käytävän toisesta päästä Tokmannilta voisi ostaa myös laajemmin ruokaostoksia.

– Siellä tulee muutenkin käytyä ja olemme aina [harmitelleet] sitä, että kun ei sieltä saa ruokatarvikkeita, Lumppio toteaa.

Haasteena kilpailu vakiintuneita ketjuja vastaan

Suvelassa nykyisin asuva, Italiasta kotoisin oleva Serena Boa on ilahtunut, että hänen kotimaassaan hyvin tutun kaupan tuotteita saisi jatkossa myös Suomesta. Hän kuitenkin näkee asiassa myös haasteita.

– Bisnespuolella on varmasti vaikea haastaa näitä vakiintuneita ketjuja, Boa pohtii.

Boa kertoo itsekin käyvänsä pääosin vakiintuneessa lempikaupassaan, mutta aikoo kokeilla myös ruokaostoksia jatkossa Tokmannilta.

– Valikoiman lisääntyminen on asiakkaalle vain plussaa.

Myös Juha-Matti Heljaste aikoo kokeilla Tokmannia ruokakauppana.

– Sieltä tulee haettua muutakin tavaraa ja aion sitä silloin hyödyntää myös ruokaostoksissa.

Jaana Lappalainen toivoo, että uudistus näkyisi myös halvempina hintoina. Hän oli aikanaan Sparin vakioasiakas ja muistelee sen olleen monia muita kauppoja halvempi.

– Tottakai [kilpailun lisääntyminen] on aina hyvä asia. Suomessa on paljon työttömiä ja vähävaraisia, joten kaikki mikä on edulliseen päin, on plussaa.

Myös muut kauppakeskuksen kävijät toivovat, että Sparin paluu näkyy halvempina hintoina. Katso koko juttu videolta artikkelin alusta.