Korkeasaaressa myydyssä pehmolelussa tukehtumisvaara – poista heti käytöstä!

Korkeasaaren eläintarhan kaupassa ja lipunmyynnissä myytävän olleen pehmoleluerän on havaittu aiheuttavan lapsille turvallisuusriskin, kertoo Korkeasaaren eläintarhan säätiö tiedotteessa.

Lelun takaisinveto koskee valmistuerää LOT NO. C4. Eränumeron löytää pehmolelun saumaan ommellusta lapusta. Kyseinen lelu on noin 30 senttiä korkea, ja sen tuotenimi on Wild Republic Cuddleskins Red Panda.