Olut maistuu erilaiselta eri maissa, vaikka se tehtäisiin tismalleen samalla tavalla – asiantuntijat kertovat vesiselvät syyt

Olut on 95-prosenttisesti vettä, joten veden laadulla on merkitystä oluen valmistusprosessissa.

Kovaa vettä

Peruskallioalueilla, joihin muun muassa Suomi kuuluu, on kovien kivilajien ansiosta hyvin vähän pohjaveteen liuenneita komponentteja, maakerrokset ovat puhtaita ja vesi pehmeää.

– Esimerkiksi lager-oluet tehdään pehmeään veteen, joka on peräisin peruskallioalueiden pohjavesistä.

Sedimenttikivilajeilla tarkoitetaan tiivistynyttä kiveä, joka on nuorimpina geologisina kausina kerrostunut useista eri irtaimista maalajeista ja myös eliöfossiileista.

– Huokoisten sedimenttikerrosten alueella veteen on liuennut paljon mineraaleja ja suoloja. Tällaisia kerrostumia on laajalti Euroopan tasangoilla kuten Hollannissa ja Belgiassa. Liuenneiden komponenttien vuoksi pohjavesi on kovaa ja sopivaa tummien oluiden valmistukseen, Punkari kertoo.