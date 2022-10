Erä nakkeja vedetään myynnistä: Tämän jälkeen tuote on hävitettävä!

Tuotenimi: TAMMINEN MAALAISNAKKI 15 KPL, 350 G

Syy: Virheellinen viimeinen käyttöpäivämäärä -merkintä: 10.2.2023

EAN koodi: 6405244324006

Neuvo kuluttajille: Tuote on laadultaan moitteeton, mutta sen myyntipakkaukseen on merkitty virheellisesti liian pitkä säilyvyysaika (10.2.2023). Tuote on käyttökelpoinen 10.10.2022 asti. Tämän jälkeen tuote on hävitettävä.