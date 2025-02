Zelenskyin pääneuvonantaja MTV Uutisille: Haluamme suljetun ilmatilan ja ohjustukikohtia Venäjän rajalle

Ukrainan keskeinen tavoite on saada Venäjän vastaiselle rajalleen ohjustukikohtia ja suljettu ilmatila. Näin sanoo Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin pääneuvonantaja Mihailo Podoliak MTV Uutisten haastattelussa.

MTV:n kirjeenvaihtaja Niko Nurminen tapasi Mihailo Podoliakin Kiovassa muutamaa tuntia ennen Volodymyr Zelenskyin ja presidentti Donald Trumpin odotettua tapaamista Washingtonissa. Presidenttien on määrä tavata tänä iltana Suomen aikaa.

– Neuvotteluprosessin olennainen osa on se, että sekä Ukrainan että kumppaniemme on ymmärrettävä, että tämä sota voidaan lopettaa vain, jos Ukraina saa tasapainoisen turvallisuusvakuuksien paketin. On selkeästi ymmärrettävä, että sodan toistuvat vaiheet ja Venäjän toistuva laajentuminen voidaan estää. Näin saavutetaan kestävä ja pitkäaikainen rauha, Podoliak korostaa.

– Siinä miten tämä saavutetaan, on tärkeää ymmärtää, että Ukrainan sotilaallisen komponentin tulee olla korkealla tasolla. Tämän vuoksi on tarpeen luoda ja toteuttaa "suljetun taivaan" konsepti kumppaneiden avulla, eli varustaa Ukrainan ilmapuolustus asianmukaiselle tasolle ottaen huomioon se, millaista sotaa Venäjä käy, Podoliak sanoo Nurmiselle.

– Toiseksi on tarpeen rakentaa ohjusasemia Venäjän federaation rajalle, jotta Venäjän olisi mahdotonta käyttää sota-alueensa infrastruktuuria resurssien keräämiseen ja iskeä Ukrainan alueelle. Tämä tarkoittaa merkittävää Ukrainan armeijan vahvistamista: lisäkoulutusjärjestelmiä, lisäjohtamisjärjestelmiä, lisäviestintäjärjestelmiä ja niin edelleen, Podoliak jatkaa.

Podoliakin mukaan tapaamiselta voi odottaa hyvää ja onnistunutta suhteiden rakentamista.

– Trump ymmärtää, että Ukraina on Yhdysvaltain kumppani. Ukrainan avulla Yhdysvallat voi muovata maailman poliittista ympäristöä omaksi edukseen. Ukraina edesauttaa Yhdysvaltain kansainvälistä mainetta. Uskon meille tulevan varsin tuottoisat ja rakentavat suhteet, myöskin henkilökohtaisesti presidenttiemme välille, Podoliak sanoo MTV:lle.

Ukraina haluaa myös tulitauon tultua rauhanturvajoukot, jotka voivat olla myös eurooppalaiset, mutta Ukraina haluaa sille Yhdysvaltain ilmavoimien tuen.