Zelenskyi piti poikkeuksellisen lehdistötilaisuuden maanalaisella metroasemalla Kiovassa – kuvaili Odessan tapahtumia natsismiksi ja venäläissotilaita ”ällöttäviksi paskiaisiksi”

– Tämä on mielestäni hyvä idea, ehkä tämä on tarpeeksi syvällä meille kaikille, eikö? Kiinnostavaa, että samaan aikaan junat kulkevat ja matkustajiakin näkyy. Tämä on ensimmäinen kerta minulle tämänkaltaisessa lehdistötilaisuudessa, pohti japanilaisen sanomalehden Asahi Shimbunin kirjeenvaihtaja Ryuichi Kanari.