Yrittäjät saivat paljon toiveitaan läpi – Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ruotii hallitusohjelmaa

– On tärkeää muistaa, miksi hallitusohjelma on sellainen kuin on. Meidän pitää saada julkinen talous kuntoon, työllisyyttä ylös ja talouskasvuun lisää vauhtia, jotta voimme pitää kaikista suomalaisista huolta tulevaisuudessa, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.