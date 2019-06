Yrittäjä-Vesa sai tarpeekseen kesätyöntekijöihin kohdistuvasta arvostelusta – kirjoitti yllättäen todellisen somehitin: "Voi olla tulevaisuudessa pomosi"

Yrittäjän suorasukainen viesti iski huoltoaseman someseuraajien sydämeen. Julkaisusta on tykätty yli 2000 kertaa ja siinä on runsaasti kommentteja, joissa kirjoitus saa kiitosta. Suosio yllätti Jaskarin, joka kirjoittaa vastaavia päivityksiä vuosittain.

”Tämä innokas nuoriso haluaa tienata itsellensä rahaa tekemällä töitä eikä pelkästään pyytämällä vanhemmiltaan maakamalla sängyssä kaiket päivät. Kesätyöaika on niin lyhyt, ettei nuoresta ehdi tulla alan ammattilainen.”

– Aiemmillakin on ollut hyvä vastaanotto, mutta tämä oli kyllä ennätys. Olen seurannut tykkäysten ja jakojen määrää ja sitä, kuinka se on saavuttanut kohdeyleisöä. Asia on osunut selvästi kansalaisten mieliin, Jaskari sanoo.