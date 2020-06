Yrittäjä-Lena kertoo syyt tulehtuneisiin väleihin Ruotsin ja Suomen rajalla: "Joku on päässyt kampaajalle, mutta joku toinen ei ole päässyt katsomaan kiinteistöään"

– En tiedä, olenko törmännyt vihaan, mutta kohtaan suomalaisia ja ruotsalaisia joka päivä kaupallani. Kyllä se on iso puheenaihe, miten ruotsalaisia on kohdeltu rajalla, Lahti sanoi.

Epätasa-arvoista kohtelua

Lahti pohti, että tulehtuneen tilanteen takana on se, että ihmisiä on kohdeltu rajalla hyvin eri tavoin. Ruotsissa töissä kulkevat ihmiset ovat kokeneet, että he kantavat virusta ja heitä on kontrolloitu.