Youtube-tähti haastoi maailman nopeimman miehen 50 metrillä – hämmästys on suuri

Uutismedioissa ympäri maailmaa on hämmästelty, että Lyles kykeni voittamaan youtube-tähden vain täpärästi.

Lylesin ennäys 100 metrillä on 9,79 ja 200 metrillä 19,31.

IShowSpeed on yksi maailman kuuluisimmista tubettajista. 19-vuotiaalla Watkinsilla on 33 miljoonaa seuraajaa ja hänen videoitaan on katsottu miljardeja kertoja.