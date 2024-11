Kommentti: Youtube-tähden suitsuttaminen maailman nopeinta miestä vastaan on täysin järjetöntä

Darren Jason Watkins junior , eli Youtubetähti IShowSpeed on nopea, siitä ei ole epäilystäkään. Hän voisi fyysisten ominaisuuksiensa perusteella olla ammattiurheilija nopeutta ja räjähtävyyttä vaativissa lajeissa, mutta hänellä ei ole oikeasti mitään mahdollisuuksia maailman nopeimpia pikajuoksijoita vastaan.

On totta, että Youtube-tähti sai kisassa paremman lähdön ja johti ensimmäiset metrit. Lyles otti IShowSpeedin kuitenkin nopeasti paremmalla kiihdytyksellä kiinni, ja siitä eteenpäin juoksukilpailu oli pelkkää näytöstä.

Jos Lyles olisi juossut täysillä, olisi hän jättänyt IShowSpeedin kauas taakseen, eikä tapahtumalla olisi ollut enää samanlaista kiinnostusarvoa. Nyt Lyles on haastanut Youtube-tähden 100 metrin kisaan.

On absurdia ajatella, että maailman tämän hetken nopein mies häviäisi rääväsuiselle sometähdelle juoksukilpailussa yleisurheiluradalla ja vielä piikkarit jalassa. Kyseessä on kuitenkin juuri se asia, mitä Noah Lyles on harjoitellut vuosia.