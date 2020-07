Ympyrää lentävä Venäjän valtion erikoiskone taas Laatokan yllä – samaan aikaan Suomen puolella rajan pinnassa sekavaa reittiä lensi toinen ilma-alus

Flightradar24.com-sivuston mukaan RSD049-lentotunnisteella lentävä Tupolev-214 -kone on lentänyt Pietarista noustuaan ympyränmuotoista reittiä vajaan kymmenen kilometrin korkeudessa Laatokan yllä tänään keskiviikkona.. Eilen samanmallinen kone saapui Moskovasta tehden samaa ympyrää. Reitin keskipiste on Valamon luostarisaari jossa presidentti Vladimir Putinin tiedetään käyneen kesäisin.

Samanlaisia havaintoja on tehty aiemminkin. Toimittaja Jessikka Aro havaitsi vastaavanlaista liikennettä jo vuonna 2014 ja viimeksi viime vuonna Uuden Suomen blogissa Ari Pesonen havainnoi Laatokan yllä vastaavaa lentotoimintaa RSD047-tunnisteella. Näiden koneiden katolla on antennikoteloa muistuttava uloke.

Pesosen mukaan kyseessä ovat presidentin ja pääministerin käytössä olevista koneista, joiden tehtävä on taata sujuvat viestiyhteydet eräänlaisina lentävinä linkkiasemina, kun johtajat vierailevat kohteissa Venäjän rajojen sisällä.

Mikä lentolaite on käytössä Suomen puolella?

Suomen ilmatila on ollut viime kuukaudet hiljainen, ja siksi tänään herätti huomiota yksittäinen lentolaite kaakon kulmalla.

Sivuston mukaan Suomen puolella samaan aikaan venäläiskoneen kanssa on ollut ilmassa lentolaite tunnuksella OHHZZ, jonka lentotunniste on N90815, kotimaa Yhdysvallat. Se on puolestaan lentänyt muutaman sadan metrin korkeudessa sekavaa reittiä, jonka alkupiste näyttäisi olevan pieni metsäaukea Kiteen Mökkikylässä. Iltapäivällä lentolaitteen reitti olisi sivuston mukaan edennyt kohti Kerimäkeä seisahtuen puolimatkaan.