Ympäristökeskuksen tuore pääjohtaja haluaa lisää luonnonvaraisia metsiä: "Ei tarkoita, että hyötykäyttö olisi kiellettyä"

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) pääjohtaja Leif Schulman sanoo, että hänen aiemmin tässä kuussa esittämänsä toive luonnonvaraisten metsien lisäämisestä ei tarkoita, että metsän hyöytykäyttö olisi kielletty. Schulman kritisoi Uutissuomalaisen haastattelussa luonnontilaisten metsien hakkuita ja sanoi, että luonnonvaraisia metsiä pitäisi saada lisää Etelä- ja Keski-Suomeen.

Osa metsänomistajista arveli hänen lausuntonsa tarkoittavan sitä, että metsänomistaja ei saisi enää itse päättää metsiensä käytöstä. Schulmanin mukaan näin ei ole.

– Eihän tässä tietenkään puhuta mistään mahtikäskyistä, joilla kiellettäisiin metsän hyötykäyttö. On metsätalouden omassakin intressissä, että metsätalous on kestävää. Sen pitää olla sekä taloudellisesti, ympäristön kannalta että sosiaalisesti kestävää eli hyväksyttävää. Muutenhan metsätalouden tuotteet eivät käy kaupaksi, jos ihmiset katsovat, että ne on jollakin tavalla väärin tuotettu, Schulman sanoi Viiden jälkeen -haastattelussa.

Lajien väheneminen huolestuttaa

Schulman on myös huolissaan lajien vähenemisestä metsissä.

– Tässä ei puhuta varsinaisesti lajien häviämisestä, vaan meidän pitää olla huolissamme luonnon köyhtymisestä jo paljon ennen kuin laji häviää. Jos huomataan, että laji on viimeisillään, on yleensä liian myöhäistä tehdä mitään. Huolestuttava trendi on laajalle levinneiden ja yleisten lajien väheneminen.

Hänen mukaansa metsänhoidossa on tullut viime vuosina myös rohkaisevia onnistumisia.

– Luonnon hoidossa on esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Esimerkiksi lajien uhanalaistuminen on hidastunut. Viime aikojen onnistumiset osoittavat, että metsätaloutta voidaan harjoittaa ekologiesti kestävämmin kuin tähän mennessä on harjoitettu.

Leif Schulman valittiin SYKE:n pääjohtajaksi marraskuussa.