Yllätysnimi lähti Olympiakomitean puheenjohtajakisaan

"Voimme tähdätä 5-10 mitaliin kesäolympialaisissa"

Poikola painottaa, miten tärkeää Olympiakomitealle on laittaa suomalaisten urheilijoiden resurssit ja olosuhteet kuntoon. Poikola haluaa pitää huolen siitä, että kaikilla potentiaalisilla olympiamenestyjillä on mahdollisuus ammattimaiseen valmentautumiseen ilman että heidän on huolehdittava toimeentulostaan.