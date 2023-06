Yllätyskäänne? Huippuluotsi Tommi Niemelä kovissa siirtospekulaatioissa

Aiemmin Niemelään pidettiin mahdollisena nimeä Bernin uudeksi päävalmentajaksi. Nyt hänet on nostettu sveitsiläisen Le Matin -median toimesta Antti Törmäsen seuraajaehdokkaaksi Biel-Biennen peräsimeen.

Sveitsiläismedian mukaan Biel-Bienne on ollut kanadalaisvalmentaja Benoit Groulx'n perässä, mutta nyt tämä yhteys on viilennyt. Tämän takia Niemelä nostetaan ehdokkaaksi pestiin.

Niemelä, 40, toimi Ville Peltosen apuvalmentajana Sveitsin liigan Lausannessa kaudet 2018-2020, minkä jälkeen hän on ollut Pelicansin vastuuluotsi kolmen sesongin ajan.

Photomotion / All Over Press

Taustansa takia Niemelä olisi osuva valinta Biel-Bienneen, mutta toisaalta hänellä Pelicans-sopimus ensi kaudesta. Lisäksi Lahdessa on panostettu kovasti uuteen joukkueeseen – esimerkkinä huippuhyökkääjä Ryan Lasch – ja lisähankinnoistakin on puhuttu. Tavoitteeksi seurassa on isketty Suomen mestaruus.