Yli kymmenen kuollut epäiltyyn metanolimyrkytykseen Turkissa

Turkissa Istanbulissa ainakin 11 ihmistä on kuollut epäiltyyn metanolimyrkytykseen. Vuorokauden aikana yhteensä 38 ihmistä on viety sairaaloihin, heistä 26 on ulkomaalaisia.

Ihmisten epäillään juoneen alkoholia, johon on sekoitettu metanolia. Metanoli voi aiheuttaa jo pieninä määrinä muun muassa sokeutta ja maksavaurioita.

Vuonna 2024 Istanbulissa kuoli 48 ihmistä metanolimyrkytykseen.

Myrkytykset huonosti tai itse valmistetun alkoholin juomisen takia ovat kohtalaisen yleisiä Turkissa. Yleisin laittomasti valmistettu juoma on raki, joka on turkkilaista aniksenmakuista vahvaa alkoholia.

Alkoholia verotetaan Turkissa ankaralla kädellä, ja se on johtanut hintojen nousuun, mikä on ajanut monet valmistamaan juomansa itse.

