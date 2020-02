Yli 850 000 jättänyt kotinsa tänä vuonna – kuolema on arkipäivää ja edes lapset eivät välty kauheuksilta: Video Idlibistä saattaa järkyttää

Ainoa länsimaalainen toimittaja paikan päällä on CNN:n Arwa Damon. Damon vieraili eräällä leirillä Idlibissä ja tapasi vaikeuksista kärsivän perheen.

Lämpötila on pudonnut pakkasen puolelle Idlibissä. Perheen äiti Samiya kertoo ruokkineensa vauvansa ennen nukkumaanmenoa. Äiti heräsi aamulla vanhempien lasten huutoon – vauva oli jäätynyt kuoliaaksi.

Pakoon pääseminen mahdotonta

Ihmiset yrittävät paeta sotaa. Tiet ovat tukossa liikenteestä. Useiden ongelma on se, että heillä ei ole muuta kulkutapaa kuin omat jalkansa.

Lasten isoäidin mukaan heidän täytyy keksiä kyyti, sillä pakoon pääseminen kävelemällä on mahdotonta.

"Antaa Trumpin suuttua"

CNN:n tiimi vieraili hänen teltassaan, joka on telttakylän standardeilla kuin palatsi. Saifaldinilla on kamiina teltassaan, joka lämmittää, mutta on myös vaarallinen. Hänen pieni tyttärensä kaatui sen päälle ja poltti kasvonsa.