Yli 50 ihmistä kateissa Libyasta Eurooppaan suunnanneen veneen upottua

– Pelastuneita on 33, kaikki ilmeisesti Bangladeshista, kertoi Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n tiedottaja Flavio Di Giacomo uutistoimisto AFP:lle.

Veneessä yli 90 henkilöä

Libya on yksi keskeinen kauttakulkumaa Eurooppaan pyrkiville.

IOM:n mukaan vuoden alusta lähtien yli 500 ihmistä on kuollut yrittäessään ylittää Välimerta Pohjois-Afrikasta Italiaan ja Maltalle. Tämän vuoden puolella lähes 9 000 ihmisen matka on keskeytetty merellä, ja heidät on lähetetty takaisin Libyaan, Di Giacomo kertoi.