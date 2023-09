Yli 20 kuollut syklonin seurauksena Brasiliassa

Etelä-Amerikan suurimmassa valtiossa Brasiliassa ainakin 21 ihmistä on kuollut maan eteläosissa syklonin tuomien sateiden ja voimakkaiden tuulien vuoksi. Maan eteläisimmän osavaltion Rio Grande do Sulin kuvernöörin mukaan eniten on kärsinyt noin 5 000 asukkaan pikkukaupunki Mucum, josta on löydetty 15 kuolleen ruumiit.