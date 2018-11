Ylen päätoimittaja ei kommentoi Jari Korkin irtisanomista ja kiistää väitteet Ylen sekasorrosta: "Kyllä jokaisessa toimituksessa liikennettä on"

– En voi tietenkään millään tavalla kommentoida. On yleisiä työelämän pelisääntöjä, ettei työnantaja voi kommentoida yhden työntekijän asioita. Siinä on työntekijän yksityisyyden suoja kyseessä, Jokinen kertoo puhelimitse STT:lle.

Korkin jättämän aukon täyttäminen Ykkösaamussa on Jokisen mukaan vielä pohdinnan alla.

– Se kertoo siitä, että meidän työkierto toimii hyvin toimituksessa, ja me pyritään siihen, että vaihdetaan paikkaa. Se on ihan normaalia työkiertoa, ja työmarkkinoissa on jonkin verran imua. Ei siinä mitään dramatiikkaa ole, normaalia työelämää.