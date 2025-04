Ylen kannatusmittaus: SDP ja kokoomus tiukassa taistossa

Kaksikko on lähes tasoissa molemmissa vaaleissa noin 21 prosentin kannatuksella.

Kokoomus on kirinyt ykköspaikkaa pitävän SDP:n rinnalle sekä alue- että kuntavaaleissa Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Kärkikaksikko on lähes tasoissa molemmissa vaaleissa noin 21 prosentin kannatuksella Ylen viimeisessä gallupissa ennen sunnuntain vaaleja.

SDP:tä kannattaa aluevaaleissa 21,3 prosenttia vastaajista ja kuntavaaleissa 20,8 prosenttia vastaajista. Kokoomuksen kannatus on puolestaan aluevaaleissa 21 prosenttia ja kuntavaaleissa 20,7 prosenttia.

Kolmantena molemmissa vaaleissa on keskusta aluevaalien 17,8 prosentilla ja kuntavaalien 16,6 prosentilla.

Perussuomalaiset on neljäntenä kuntavaalisuosiossa mutta kaukana keskustasta: perussuomalaisia äänestäisi 11,7 prosenttia vastaajista. Aluevaalien kannatuksessa perussuomalaiset on pudonnut kuudenneksi 9,2 prosentilla vasemmistoliiton ja vihreiden taakse.

Vasemmistoliitolla ja vihreillä on tiukka kisa molemmissa vaaleissa. Vasemmistoliitto on aluevaaleissa neljäntenä 10 prosentin kannatuksella ja kuntavaaleissa kuudentena 9 prosentin kannatuksella. Vihreät on puolestaan viidentenä sekä aluevaaleissa 9,5 prosentilla että kuntavaaleissa 10,5 prosentilla.

Taloustutkimus haastatteli kuntavaaleja varten noin 2 500:aa ihmistä ja aluevaaleja varten runsasta 2 100:aa ihmistä. Virhemarginaali on kuntavaalimittauksessa suurimmillaan 2,0 ja aluevaalimittauksessa suurimmillaan 2,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.