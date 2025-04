MTV-kysely: SDP kärjessä kunta- ja aluevaalimittauksessa

Kunta- ja aluevaalien ennakkoäänestys alkaa tänään.

SDP johtaa sekä kunta- että aluevaaligallupia, selviää MTV Uutisten Åbo Akademilta tilaamasta kyselystä.

Jos kuntavaalit pidettäisiin nyt, SDP saisi 23,1 prosentin kannatuksen. Toisena olisi kokoomus 19,3 prosentin kannatuksella.

Perussuomalaiset saisi niukasti keskustaa paremman kannatuksen.

MTV Uutisten Åbo Akademilta tilaamaan Kansalaismielipide-tutkimukseen vastasi 3093 henkilöä aikavälillä 13.-31. maaliskuuta 2025.

Vastaajilta kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta he äänestäisivät, jos kuntavaalit pidettäisiin nyt.

"SDP:n kärkipaikkaa ei voi pitää varmana"

Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund muistuttaa, että kyselyissä kantansa kertovat tyypillisesti myös he, jotka eivät lopulta äänestä.

MTV Uutisten kyselyssä puoluekantansa ilmoitti 81,8 prosenttia vastanneista, mutta kuntavaaleissa äänestysprosentti on tyypillisesti jäänyt alle 60 prosenttiin.

– Kokoomuksella on varmimmat äänestäjät, minkä vuoksi alhainen äänestysprosentti hyödyttää kokoomusta. Siksi emme voi esimerkiksi pitää varmana että SDP olisi kuntavaalien suurin puolue, kokoomus voi sieltä hyvin nousta.

Viime eduskuntavaaleissa kokoomusta äänestäneistä 70 prosenttia aikoo äänestää puoluetta myös kuntavaaleissa. Vasemmistoliittoa eduskuntavaaleissa äänestäneistä osuus on vieläkin suurempi, 79 prosenttia.

Kaikkein vähiten uskollisia ovat Liike Nyt -puoluetta, kristillisdemokraatteja sekä perussuomalaisia viime eduskuntavaaleissa äänestäneet, joista alle puolet aikoo äänestää samaa puoluetta myös kuntavaaleissa.

Näin tutkimus tehtiin MTV Uutisten Åbo Akademilta tilaamaan Kansalaismielipide-tutkimukseen vastasi 3092 henkilöä aikavälillä 13.-31. maaliskuuta 2025.

Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä, joka lähetettiin satunnaisotannalla valitulle internet-paneelille.

Kuntavaalimittauksessa puoluekantansa ilmoitti 81,8 prosenttia vastaajista, ja aluevaalimittauksessa 63,8 prosenttia vastaajista.

Tuloksia on painotettu sukupuolen, iän, koulutusasteen sekä viime eduskuntavaalien äänestämisen mukaan vastaamaan Suomen äänestysikäistä väestöä.

Virhemarginaali on kuntavaalimittauksessa 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa, ja aluevaalimittauksessa 3,6 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Aluevaaleissa ero SDP:n ja kokoomuksen välillä pienempi

Aluevaalikyselyssä ero SDP:n ja kokoomuksen välillä on pienempi kuin kuntavaalimittauksessa. Aluevaaleissa keskusta olisi kolmanneksi suosituin puolue ohi perussuomalaisten.

Keskusta, perussuomalaiset ja vasemmistoliitto suoriutuisivat aluevaaleissa paremmmin kuin kuntavaaleissa. SDP ja vihreät saisivat aluevaalimittauksessa kuntavaaleja heikomman kannatuksen.

Sekä kunta- että aluevaaleissa naisvastaajien suosituin puolue SDP, ja miesvastaajien kokoomus.

Kuntavaalimittauksessa kaikkein naisvaltaisin äänestäjäkunta on vihreillä, jonka äänestäjistä 67 prosenttia on naisia. Miesvaltaisin äänestäjäjoukko puolestaan on perussuomalaisilla, jonka äänestäjistä 77 prosenttia on miehiä.

Kunta- ja aluevaalien ennakkoäänestys alkaa tänään. Varsinainen vaalipäivä on 13. huhtikuuta.