Ylen gallup: Kokoomus kasvatti etumatkaansa muihin, SDP ja perussuomalaiset menettivät hieman kannatustaan

Puolueiden järjestys pysyi ennallaan. Pääministeripuolue SDP menetti kannatustaan 0,3 prosenttiyksikön verran mutta on edelleen toisena 18,7 prosentin kannatuksella. Kolmantena tulee saman verran pakkia ottanut perussuomalaiset 17,6 prosentilla.

Purra ei juuri vaikuttanut perussuomalaisten kannatukseen

Perussuomalaisten eduskuntavaalikannatus on vuoden aikana kuitenkin selvästi laskenut Ylen mittauksissa. Vuoden ensimmäisessä mittauksessa perussuomalaiset oli suosituin puolue ja kokoomus vasta kolmantena, mutta kuntavaalien alla järjestys muuttui. Kokoomuksen kuntavaalivoittoa on seurannut tasainen eduskuntavaalikannatuksen nousu.

Neljäntenä olevan keskustan kannatus, 12,2 prosenttia, on lähes sama kuin viime mittauksessa, sillä pudotusta on 0,1 prosenttiyksikköä. Viitossijalla vihreät sai puolikkaan prosenttiyksikön verran vauhtia ja on nyt 11,4 prosentissa.