Yle: Wilmassa tietoturvapuutteita

Se kertoo, että järjestelmässä on paikoin käytetty heikkoja salasanojen ja käyttäjänimien yhdistelmiä. Wilmasta vastaava ohjelmistoyhtiö Visma on varoittanut kouluja epäilyttäviin kirjautumisyrityksiin liittyvien havaintojen vuoksi.

Salasanojen luomisen kaltaisesta tietoturvasta huolehtiminen on koulujen kontolla, joten ei ole selvää, miten laajalti ongelmaisia salasanakäytäntöjä on käytetty. Ylen tietojen mukaan heikosti on suojattu myös tunnuksia, joilla on laajat oikeudet esimerkiksi oppilaiden tietojen tarkasteluun.