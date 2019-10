Yle: Suomalaiset sähkösauhuttelijat pelästyivät kuolemiin liittyvää kohua Amerikassa

Sähkösavukkeiden myyjät sanovat menettäneensä asiakkaita, kun pelko otsikoihin nousseista kuolemista ja sairastumisista on levinnyt suomalaisten tupakoitsijoiden keskuuteen.

Yhdysvalloissa on ilmennyt jo ainakin 1 300 tapausta, jossa potilaan keuhkovaurio on liitetty sähkötupakan käyttöön. Potilaista ainakin 26 on kuollut.