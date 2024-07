Yle-päätös siirtymässä jälleen – SDP päättänee kantansa vasta huomenna

Parlamentaarisen Yle-työryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen (kok.) kertoi eilen odottavansa lopuilta eduskuntaryhmiltä vastauksia tänään. Alun perin ryhmien piti kertoa kantansa jo eilen, mutta SDP:llä, vasemmistoliitolla ja vihreillä oli asia kesken.



Hallituspuolueista kokoomus, RKP ja kristillisdemokraatit ovat hyväksyneet kompromissin. Myös perussuomalaiset on päättänyt kantansa, mutta ei ole kertonut, mikä se on.



Myös keskusta on hyväksynyt esityksen.