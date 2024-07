Eduskuntaryhmien vastauksia Yle-työryhmän esitykseen odotetaan tänään

Indeksien jäädytys ja alv-kannan nosto esillä

Ainakin aiemmin esillä on ollut muun muassa indeksien jäädytys kolmelle vuodelle, mikä tarkoittaisi yhteensä noin 45 miljoonan euron kumulatiivista vähennystä Ylen rahoitukseen vuonna 2027. Lisäksi esillä on ollut arvonlisäverokannan nosto 10 prosentista 14 prosenttiin, jonka vaikutuksen Ylen rahoitukseen on arvioitu olevan noin 20 miljoonaa euroa vuodessa.